Autodelen met Cambio kan nu ook in Herentals

Autodelen kan nu ook in Herentals. Cambio heeft er in samenwerking met intercommunale IOK vier elektrische wagens gezet. Autodelen is dus niet alleen aan de orde in de grote steden. Ook in kleinere steden en gemeenten is er vraag naar zegt Shaju Henrikx van Cambio: "In de deze regio denken we dat mensen het autodeelsysteem gebruiken om een tweede of derde auto te vervangen. Of het is een goed alternatief voor wie maar af en toe een auto nodig heeft."

De vier auto's komen aan het administratief centrum en de parkeerterreinen aan de Molenvest, het Stationsplein en de Boerenkrijglaan. Op die plekken kunnen de auto's ook opgeladen worden aan een publieke laadpaal. "Als het autodelen aanslaat in Herentals dan gaan we het aantal wagens nog uitbreiden", zegt Hendrikx nog. In de Kempen is Cambio onder meer actief in Turnhout, Geel en Balen. Het komende jaar plant IOK samen met het autodeelbedrijf een uitbreiding in 13 steden en gemeenten in de Kempen.