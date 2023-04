Dendermonde laat werken van glasvezelbedrijf Fiberklaar in schoolomgeving stilleggen

"We hebben de firma al eens gebreke gesteld, nadien volgde wekelijks overleg en werden de klachten ook beter opgevolgd", gaat schepen Dierick verder. "Deze keer was de aannemer vroeger gestart, maar onze diensten zouden in een schoolomgeving nooit een vergunning verlenen in volle seizoen."

"Tegen maandag moeten die putten weer dicht, want er is daar heel veel verkeer van scholieren die met de fiets of te voet naar school gaan", zegt schepen Dierick. "We vragen daarom aan Fiberklaar om een vergunning aan te vragen wanneer er geen schoolgaande jeugd is, zoals bijvoorbeeld in de zomervakantie."