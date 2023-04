Genkse basisscholen en Limburgse betonbedrijven slaan handen in elkaar in strijd tegen dodehoekongevallen

Kinderen op de fiets zijn zich vaak niet bewust van de gevaren van zo'n vrachtwagen. "Daarom dat we hen ook echt in de vrachtwagen laten plaatsnemen." De kinderen krijgen eerst les van een preventieadviseur, maar nadien mogen ze echt met de chauffeur in de vrachtwagen. "Ze kruipen achter het stuur van de betonmixer, zo kunnen ze zelf ervaren wat de chauffeur wel of niet ziet. Er zijn 7 spiegels en de chauffeur kan maar naar 1 kant tegelijk kijken", zegt De Leus "Als kinderen zich daar bewust van worden, gaan ze ook anders reageren op de weg."