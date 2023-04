Drugsgeweld in Ecuador blijft toenemen: ook burgers mogen voortaan wapen dragen

Het drugsgeweld is de laatste twee jaar in Ecuador fors toegenomen. De president Guillermo Lasso is het beu en heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen, waarmee hij onder andere burgers en bewakingspersoneel het recht geeft om een wapen te dragen. "De angst is dat het geweld zo alleen maar zal toenemen", vertelt correspondent Arjan Meesterburrie in "De ochtend" op Radio 1.