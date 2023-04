Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vinden bijna zeker plaats op 9 juni 2024

Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van de Raad van de Europese Unie zal volgende week de definitieve datum voor de komende Europese verkiezingen vastleggen. Het is zo goed als zeker dat die zullen doorgaan van 6 tot 9 juni 2024.

Er liggen nog twee data op tafel, 23 tot 26 mei en 6 tot 9 juni 2024. Als de 27 leden van de Europese Unie geen unanimiteit hebben over de komende verkiezingsdatum, zullen de verkiezingen plaatsvinden van 6 tot 9 juni 2024. Over het voorstel om de verkiezingen eind mei te houden, is geen eensgezindheid.

In ons land worden de verkiezingen gehouden op een zondag en zullen de Europese verkiezingen plaatsvinden op 9 juni. Voor het eerst zullen jongeren vanaf 16 jaar mogen deelnemen aan de verkiezingen.