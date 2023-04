Zeilster Evi Van Acker uit Lochristi wordt doopmeter van twee nieuwe azalea's

Topzeilster Evi Van Acker wordt de doopmeter van de twee nieuwe variëteiten. Ze is opgegroeid in Zaffelare, waar haar mama nu nog steeds woont. "Ik heb niet lang moeten nadenken, toen ze mij belden voor dat meterschap", geeft Evi fier toe. "Azalea's doen me altijd weer denken aan mijn vader en aan mijn grootouders. Die bloemen zitten in mijn DNA". (Evi's papa overleed in 2006, nvdr.). "Ik ben veel in het buitenland en daarom ben ik niet de meest geschikte persoon om bloemen en kamerplanten te verzorgen, maar dan schakel ik mijn mama wel in", vertelt Evi. "Maar één ding is zeker: valse bloemen komen er bij mij niet in. Als ik thuis ben, dan haal ik zo vaak mogelijk verse bloemen in huis".