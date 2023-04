Nieuwe reeks uit de wereld van "Game of thrones" in aantocht

De geruchten deden al langer de ronde, maar nu is het officieel: er is een nieuwe reeks uit de wereld van "Game of thrones" in de maak.

De originele fantasyserie werd wereldwijd door tientallen miljoenen mensen gevolgd. Vier jaar en een prequel ("House of the dragon", red.) later is het opnieuw tijd voor een spin-off met als voorlopige titel "A knight of the seven kingdoms: the hedge knight".