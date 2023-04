Succesvolle start toeristisch seizoen in Genk: kwart meer bezoekers bij C-mine, Labiomista en Kattevennen

De paasvakantie heeft zijn start niet gemist in Genk. Heel wat toeristen en bezoekers vonden hun weg naar sites als C-mine, Labiomista en Kattevennen. Tussen 1 en 10 april kwamen er 25 procent meer bezoekers naar Kattevennen. "We zetten daar vooral in op kinderen. De nieuwe 360° film over dino's valt duidelijk in de smaak bij jonge gezinnen", klinkt het bij schepen van Toerisme Karel Kriekemans (CD&V).