Gestopt met de pil? "Wacht beter 3 maanden om zwanger te worden"

Wie zwanger wil worden en nog maar net gestopt is met de pil, wacht daarna beter drie maanden. Dat concluderen onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen (Nederland). De kans op complicaties is namelijk iets hoger bij vrouwen die net gestopt zijn met de pil. Er is een licht verhoogde kans op zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte.