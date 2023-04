Groepjes jongeren maken twee dagen na elkaar amok in het centrum van Antwerpen: trend of toeval?

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het om dezelfde jongeren gaat die zowel dinsdag als woensdag voor problemen hebben gezorgd. "Het zal nog moeten blijken of we kunnen spreken van een trend of dat het eerder toeval is", aldus Migom. "Sowieso zal er onder meer via de camera's ter plaatse extra aandacht zijn, mocht er zich opnieuw een gelijkaardige groep vormen. Zo kunnen we proactief optreden met bemiddelingsteams en ploegen in uniform om te vermijden dat toevallige passanten opnieuw het slachtoffer zouden worden van dit soort gedrag."