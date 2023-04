Grondverzakking die bezoekers Koninklijke Serres in Laken parten dreigde te spelen, is hersteld

Vivaqua was sinds donderdagnamiddag met een team ter plekke om het lek in de waterleiding te herstellen, maar "dat lek is nog niet opgespoord, want het bevindt zich niet op de plek waar de wegverzakking is", aldus Saar Vanderplaetsen, woordvoerder van Vivaqua. Vandaag laat Brussel Mobiliteit dus weten dat de weg hersteld is, en er geen hinder zal zijn voor de voetgangers die de serres willen bezoeken.