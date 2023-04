Herk-de-Stad zoekt borden met een verhaal van inwoners voor nieuwe tentoonstelling

Op de tentoonstelling is het de bedoeling dat borden van kunstenaars en borden uit Herkse huishoudens naast elkaar op een mooie, gedekte tafel zullen staan. "We willen op deze manier het grote verschil in waarde tussen een bord van bijvoorbeeld Picasso en een bord uit een alledaagse huiskamer in vraag stellen", legt André Smeets uit. "Hopelijk bereiken we ons doel om 100 Herkse borden tentoon te stellen. Als je weet dat er in de huiskamers in Herk-de-Stad minstens 269.250 borden of telluren terug

te vinden zijn, zou dat moeten lukken. Om twijfelaars te overtuigen wil ik ook graag even benadrukken dat alle borden worden verzekerd."