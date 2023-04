Ingrid is slachtoffer van spoofing: "Mijn zuurverdiende spaargeld verdween naar een rekening in Spanje"

Ingrid krijgt ’s avonds laat een telefoontje, zogezegd van haar bank. “Er kwam op het scherm “BNP Paribas Fortis”. De eerste keer besloot ik niet op te nemen, maar omdat hetzelfde nummer me direct opnieuw opbelde, besloot ik toch maar op te nemen.” De man aan de telefoon zegt dat er 5.000 euro van haar rekening onderweg is naar een rekening in Spanje. “Hij wil weten of dit een transactie was die ik had gemaakt. Natuurlijk antwoord ik dat ik dit niet gedaan had. Hij belooft vervolgens via de telefoon mijn geld veilig te stellen.”