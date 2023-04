Kim Kardashian krijgt rol in "American Horror Story"

Bovendien gaat het om een personage dat speciaal voor de realityster is ontworpen. "Schrijfster Halley Feiffer heeft een leuke, stijlvolle en vooral angstaanjagende rol voor haar geschreven", vertelt Murphy. Ook actrice Emma Roberts, die eerder al te zien was in het derde, vierde, zevende, achtste en negende seizoen van de serie in verschillende personages, zal terugkeren in het twaalfde seizoen.