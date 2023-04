Kinderen van voetbalschool in Blankenberge mogen penalty's trappen tegen Jean-Marie Pfaff

Jean-Marie Pfaff (69) was afgezakt naar Blankenberge om wat te voetballen samen met de kinderen van de voetbalschool. In de jaren 70 en 80 was hij ontzettend populair door zijn goeie prestaties bij SK Beveren, Bayern München en de Rode Duivels. Toch wisten de jonge voetballertjes verrassend veel over een doelman die ze nooit zagen spelen.