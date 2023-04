Kunststoffen platen moeten glas op dak van Antwerpse Jan de Vostunnel beschermen tegen vandalen  

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft beslist om kunststoffen platen te verankeren over de glazen tegels op het dak van de Jan de Vostunnel. De glazen koepels op het dak van de tunnel op het Antwerpse Kiel zijn het doelwit van vandalen. "Zij slaan het glas in met harde voorwerpen, waardoor de koepels vaak breken. Soms valt er dan glas in de tunnelkokers. Om de verkeersveiligheid te garanderen, plaatsen we de kunststoffen platen over de glazen tegels", legt Stefanie Nagels van het AWV.