De labradoodle is hot, maar wordt het hondenras straks slachtoffer van zijn succes?

Die populariteit merken ook fokkers, die overspoeld worden met aanvragen voor een pup. "In de week dat Julie's labradoodle te zien was in de realityreeks De Vermeires kregen we dubbel zoveel aanvragen binnen", vertelt Katrijn Verlinden, die een erkende fokkerij heeft in Antwerpen. Wat maakt de labradoodle dan zo'n 'perfecte' hond?