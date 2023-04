Leuven en Gent starten proefproject met herbruikbare takeawayverpakkingen

De hoeveelheid afval afkomstig van wegwerpverpakkingen van afhaal- en bezorgmaaltijden is de laatste tien jaar enorm toegenomen. Met het project Kombak willen de stad Leuven, het Gentse IVAGO en Recycling Netwerk Benelux (RNB), in samenwerking met de horeca de hoeveelheid van dergelijke verpakkingen verminderen. "We denken dat er in Leuven cliënteel is dat minder afval wil produceren en daar ook een inspanning voor te doen door herbruikbare verpakkingen terug te brengen", zegt Leuvens schepen Thomas Van Oppens (Groen).

"Maar dat moet wel grondig bekeken worden hoe we dat gaan doen. Moet de verpakking terug naar de horecazaak waar ze vandaan komt, kan het terecht komen in meerdere horecazaken of kunnen er ophaalpunten zijn ? Werken we met een systeem van waarborg of werken we met een uitleensysteem ? Er zijn dus verschillende opties mogelijk. Maar daarom gaan we samenwerken met de horeca om tot een eenduidig systeem te komen en hen ook te ondersteunen om, indien ze dat wensen, een dergelijk systeem aan te bieden aan hun cliënteel", zegt schepen Van Oppens nog.