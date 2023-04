Drugsbende die 180 miljoen euro verdiende aan cocaïnetrafiek opgerold in Sky ECC-onderzoek

Eind maart viel de politie binnen op locaties in Leuven, Lubbeek, Boutersem, Rumst, Antwerpen en Sint-Agatha-Berchem. In samenwerking met buitenlandse politiediensten waren er ook huiszoekingen op acht plaatsen in Nederland en één in Spanje. Vijf verdachten werden gearresteerd. Een 36-jarige man uit Lubbeek en één persoon die in Spanje werd opgepakt, blijven aangehouden.