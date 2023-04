Plaatsing van torenspits Sint-Maartensdal in Leuven wordt uitgesteld door felle wind

Zo'n anderhalf jaar geleden werd de torenspits van de hoogste toren van Sint-Maartensdal gehaald. De torenspits van het socialewoningencomplex van Dijledal is één van de belangrijkste herkenningspunten in de stad en ook erkend als erfgoed. De torenspits is 40 meter hoog en moet om de zoveel jaren gerenoveerd worden om de stabiliteit te garanderen. Normaal gezien zou de torenspits gisteren teruggeplaatst worden, maar het slechte weer gooide roet in het eten. Het terugzetten van de spits was daarom uitgesteld naar vandaag, maar ook vandaag liep het mis omdat er te veel wind stond.