Lid van internationale drugsbende aangehouden in Lubbeek

De onderzoeksrechter in Leuven heeft een man uit Lubbeek aangehouden als lid van een internationale drugsbende. Eind maart viel de politie binnen op verschillende locaties in België, Nederland en Spanje. In ons land waren er behalve in Lubbeek ook huiszoekingen in Boutersem, Leuven, Sint-Agatha-Berchem, Rumst en Antwerpen. Behalve nog een man in Spanje, is verder niemand aangehouden. Andere verdachten worden nog opgespoord.