Man uit Middelkerke vindt tijdens opruimen brief met postzegels van Hitler

De brief is afgestempeld op 5 oktober 1943 en is geadresseerd aan een koppel dat in de Kemmelstraat woont in Armentières, een stad in het noorden van Frankrijk, tegen de Belgische grens. "De brief is geschreven door een zekere Louis Allard. Voor zover ik begrepen heb, zat hij destijds in een werkkamp", vertelt Chris Toon, een goochelaar uit Lombardsijde die de brief tussen oude goochelspullen vond. De brief is gericht aan zijn ouders. Het gaat over bombardementen, lange werkuren en over geld voor zijn ouders dat nooit is toegekomen".