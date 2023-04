Nieuwe wekelijkse markt in Leest enthousiast onthaald

"Iedereen in Leest zat hierop te wachten. Anders moesten we in Mechelen naar de markt gaan", zegt een enthousiaste marktganger, Hugo Diddens. Zijn uitspraak vat perfect samen waarom de stad Mechelen de nieuwe wekelijkse markt organiseert op het dorpsplein. Een opvallend initiatief in tijden waar marktkramers en kleinere markten het moeilijk hebben. "Deze markt zwengelt het sociaal contact tussen de mensen weer aan. Dat juich ik toe, ik kom zeker terug", zegt de Leestse Jeannine Van der Auwera.