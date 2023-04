Vlaamse huizenjagers houden (even) vinger op de knip: ruim 9 procent minder transacties, prijzen stijgen nauwelijks

In het eerste trimester van 2023 telt de Notarisfederatie liefst 7,1 procent minder transacties op de Belgische huizenmarkt dan in dezelfde periode vorig jaar. In Vlaanderen is de daling met -9,2 procent nog forser. Vooral in januari (-15,3%) en februari (-12,9%) was de afkoeling op de markt aanzienlijk. In maart lijken de cijfers wel weer wat te normaliseren, al is het nog niet duidelijk of het gaat om een tijdelijke opflakkering.