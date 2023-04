Omstreden Franse bisschop Jacques Gaillot (87) overleden

Jacques Gaillot was bisschop van Evreux, in het westen van Frankrijk, toen hij in botsing kwam met zijn oversten. Hij nam spraakmakende standpunten in, onder meer over de plaats van homoseksuelen in de kerk, en hij hield ook een pleidooi voor de priesterwijding van gehuwde mannen.

Paus Johannes-Paulus II zette hem in 1995 uit zijn ambt. Hij werd benoemd tot erebisschop van Partenia, een bisdom in het noorden van Algerije dat al sinds de 5de eeuw niet meer bestaat. Bisschop Gaillot gebruikte deze verbanning als instrument om de verdediging op te nemen van mensen die uitgesloten worden uit de maatschappij. Hij kwam regelmatig op de barricaden voor de rechten van daklozen en mensen zonder papieren.

Zijn pleidooi voor een menselijke kerk vond ook weerklank buiten Frankrijk. Zijn boek "Als de kerk niet dient, dient zij tot niets", was een inspiratiebron voor de basisbewegingen in onze kerk.

In 2015 werd Jacques Gaillot ontvangen door Paus Franciscus - die liet meer ruimte voor progressieve stemmen in de katholieke kerk.

Gaillot leed aan pancreaskanker, hij overleed woensdagmiddag in Parijs, omringd door zijn dierbaren.