Ook tweede verbannen parlementslid uit Tennessee krijgt zetel voorlopig terug

"In Nashville dachten ze de democratie het zwijgen op te leggen", verklaarde Pearson na de stemming. "Je kunt de hoop niet verbannen. Je kunt gerechtigheid niet verbannen. Je kunt onze stem niet verbannen."

Beiden moeten zich wel opnieuw kandidaat stellen voor de vrijgekomen zetels in een speciale verkiezing.

De beide zwarte Democraten werden vorige week uit het door de Republikeinen gecontroleerde Huis gezet omdat ze deelnamen aan een protestactie in het parlementsgebouw. De demonstranten eisten maatregelen tegen vuurwapengeweld in de staat, na de schietpartij in een school in Nashville, waarbij drie kinderen en drie medewerkers doodgeschoten werden.

Ook de blanke Democrate Gloria Johnson nam deel aan de actie, maar zij overleefde de stemming met één stem.

De verwijdering van de twee zwarte volksvertegenwoordigers leidde tot hevige discussies rond de wapenwetgeving en beschuldigingen van racisme. Dat bij de blanke Gloria Johnson niet dezelfde sanctie volgde, wakkerde de beschuldigingen van racisme nog verder aan.