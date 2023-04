Polen mag van Duitsland MIG-gevechtsvliegtuigen leveren aan Oekraïne

Nu doet hij dat dus wel. Tot grote vreugde van de Oekraïense president Zelenski, want die is al langer vragende partij voor gevechtsvliegtuigen. Toch hebben experts om verschillende redenen zo hun twijfels of de levering van gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne wel een goed idee is:

Toestemming : vaak zijn landen niet echt happig om hun gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne te sturen. Heel vaak is daar de toestemming van de producent voor nodig, maar in deze is dat dus al gebeurd.

: vaak zijn landen niet echt happig om hun gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne te sturen. Heel vaak is daar de toestemming van de producent voor nodig, maar in deze is dat dus al gebeurd. Training : complexe wapensystemen vereisen een diepgaande training en dat kost tijd. Die heeft Oekraïne niet in overvloed.

: complexe wapensystemen vereisen een diepgaande training en dat kost tijd. Die heeft Oekraïne niet in overvloed. Slaagkans : Rusland bezit hoogtechnologische luchtafweersystemen. Dat maakt het moeilijk om vliegtuigen in te zetten.

: Rusland bezit hoogtechnologische luchtafweersystemen. Dat maakt het moeilijk om vliegtuigen in te zetten. Combined Arms Warfare : Als je zulke vliegtuigen wil inzetten, moet je dat in combinatie doen met troepen op de grond. Door de luchtsuperioriteit van Rusland is het erg moeilijk om de inspanningen op elkaar af te stemmen.

: Als je zulke vliegtuigen wil inzetten, moet je dat in combinatie doen met troepen op de grond. Door de luchtsuperioriteit van Rusland is het erg moeilijk om de inspanningen op elkaar af te stemmen. Escalatie: ziet Rusland de levering van gevechtsvliegtuigen als een escalatie van het conflict?