"Meest herkenbare gebouw van Mol" staat in zijn blootje: typische witte pleisterlaag van oude gemeentehuis verwijderd  

Inwoners van Mol die voorbij het oude gemeentehuis lopen, hebben zich misschien wel eens in de ogen gewreven. Het gebouw is zijn typerende witte pleisterlaag kwijt. "Het hoort bij de grondige renovatiewerken", vertelt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). "Onze inwoners wisten dat het gebouw opgewaardeerd ging worden, maar nu is het misschien wel schrikken. Plots zie je die rode ondertoon. Zo kent niemand het gebouw."