Honderden Belgen deden mislukte investering in luxeresort in Kaapverdië: Gunther verkocht kapperszaak en investeerde 400.000 euro 

Volgens de makelaar is er geen risico verbonden aan het project. "Het zou een zorgeloze investering zijn, helemaal volgens het motto ‘no stress’ van Kaapverdië. Ideaal voor ons, omdat we het toch kalmer aan wilden doen", zegt Gunther. Op 17 mei 2019 zet hij zijn handtekening onder een contract. Hij investeert al het geld van de verkoop van zijn kapperszaak in het hotel, 400.000 euro in totaal. Kort daarna, op 3 juni, krijgt hij de bevestiging dat het contract rond is.

Maar de dag erna valt een heel ander bericht in zijn brievenbus. Hij krijgt een brief dat zijn rendementen verlaagd moeten worden. De bouw van het resort ligt intussen stil. Uiteindelijk zal Gunther amper iets van de beloofde maandelijkse interesten zien. “Achteraf bezien zijn we dus in de zak gezet”, windt hij er geen doekjes om. “Ik heb er soms nachtmerries van, het geeft veel stress”, vertelt hij. Maar Gunther en Kristel zijn niet alleen. Honderden Belgen investeerden in het hotel White Sands.