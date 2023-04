Quo vadis, Brusselse supermarkt? "De toekomst is aan de buurtsuperette"

Technologische vernieuwingen

Behalve de ophaalevolutie, fietsleveringen en de verkleining van winkels, spelen er ook veel technologische vernieuwingen, zegt Frank Convents, die als vakbondssecretaris van ACV Puls vooral op voedingsbedrijven focust. “Er komen steeds meer kleine shops waar de klant zijn aankoop volledig elektronisch kan afhandelen en waar het personeel nog een soort aanvuldienst vormt. Niet enkel Colruyt kijkt daarnaar met Okay Direct, ook andere spelers onderzoeken het systeem.”



“Dat maakt ons bezorgd om het personeel dat nu in de winkels staat. Het is bijna een zoveelste industriële revolutie. Wat blijft er voor mensen die minder langgeschoold zijn nog over wat hun jobinvulling betreft? Hier moet een maatschappelijk debat over komen. Het kan toch niet dat er enkel nog functies zijn voor langgeschoolden?”



De verkleining van de winkels gaat bovendien in grote mate gepaard met franchisering. “Ook dat baart ons zorgen. We vinden het belangrijk dat mensen in loondienst kunnen werken omdat dat bepaalde rechten inhoudt. Bovendien is er in grotere winkels doorgaans wel een vakbondsafgevaardigde, maar in kleinere winkels is dat veel minder het geval. Voor mensen die minder assertief zijn, is dat geen goede zaak.”



Volgens Luc Ardies van UNIZO zal de franchiserelatie – indien dit model de toekomst wil overleven – in al haar facetten dan wel geëvalueerd moeten worden. “De marge die franchisegevers aan hun franchisenemers bieden is momenteel niet enkel te krap, maar is de laatste jaren ook systematisch gedaald.”



“In het algemeen denk ik dat er in de toekomst van de Brusselse supermarkt vooral een nog grotere nadruk op gemak zal komen”, zegt Breugelmans. “We zien nu al dat de winkels de noden van de klant zo goed mogelijk proberen in te vullen. De consument is erg verwend en is het gewend dat hij alles kan kopen wanneer het hem past. Vandaar ook de sterke evolutie richting automatisering of thuisleveringen. Toch zal het menselijke aspect niet wegvallen. Heel wat consumenten vinden het belangrijk een babbeltje aan de kassa te kunnen doen.”



“Technologie valt niet tegen te houden”, besluit Delhaize-werknemer Levi. “Ik probeer er positief tegenover te staan. Het is afwachten wat de toekomst brengt, maar ik slaap er slecht van. Iedereen moet afwegen of ze mee willen stappen in het nieuwe systeem. Persoonlijk weet ik niet of ik het nog kan.”