Restauratie Ieperse Menenpoort start maandag, Last Post verhuist naar vestingen

De Menenpoort is in 1927 ingehuldigd als monument waarop meer dan 54.000 vermiste strijdkrachten uit het Gemenebest (Commonwealth) bij naam worden herdacht. Een grondige restauratie van het gebouw is nodig. De werken starten vanaf maandag. Eerst wordt de asbesthoudende laag op het binnengewelf verwijderd. Daarna wordt de dakwaterdichting vervangen en komt er een ecologisch dak. Volgend jaar zijn de gevels en de natuurstenen elementen aan de beurt. Die worden hersteld en opnieuw gevoegd.