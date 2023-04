Schip ramt spoorwegbrug in Herentals: Scheepvaartverkeer op Kempisch kanaal onderbroken

Sinds 16.00 uur donderdagmiddag ligt het scheepvaartverkeer op het Kempisch Kanaal, tussen Bocholt en Herentals, stil. Ter hoogte van de Kruisboogstraat in Herentals, is een leeg schip tegen de spoorwegbrug gevaren. "Het is met de cabine tegen de brug gevaren", vertelt Ben Nauwelaers van de Vlaamse Waterweg. "Een aantal brokstukken van het schip zijn in het water beland, maar die zijn er ondertussen al weer uitgevist. De cabine is er grotendeels af. Het schip heeft zich vlak na de brug aan de kade gelegd. Toevallig was dat ook de eindbestemming van het schip."