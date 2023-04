Scouts Lovenjoel overnachten op trektocht in de kerk van Jodoigne: "Te slecht weer om onze tenten op te zetten"

Zes jaar geleden moest Isaak in Jodoigne ook al eens op zoek gaan naar een slaapplaats. "Toen zagen we de kerk en vroegen we ons af of we daar niet zouden mogen slapen", zegt Isaak. "We belden aan bij de pastoor en hij bood ons een parochiezaaltje aan waarin we mochten overnachten. Dat was een goede slaapplaats en dus hoopten we daar nu nog eens terecht te kunnen. Maar dat zaaltje wordt al twee jaar niet meer gebruikt en volgens de pastoor zit er een gevaarlijke marter die soms agressief uit de hoek kan komen." En dus hebben de scouts van Lovenjoel mogen slapen in de kerk, om de volgende ochtend met frisse benen hun tocht verder te zetten.