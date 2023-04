Grote klopkever tast houtwerk van Sint-Martinuskerk in Olen volledig aan: grondige renovatie gepland

In het centrum van Olen starten vanaf maandag 17 april grote werken aan de Sint-Martinuskerk. Enkele jaren geleden werd de buitenkant van de kerk al gerestaureerd en ook binnenin de kerk werden al werken uitgevoerd. Nu zal al het houtwerk in de kerk hersteld worden. Het gaat onder meer om de lambrizering, de koorbanken, biechtstoelen en drie grote altaren in de kerk.

"Daar is nood aan", zegt Cis Marinus, diaken van de kerk. "De lambrisering dateert van 1776 en er is sindsdien nooit meer iets mee gebeurd. Door opstijgend vocht zijn er zwammen ontstaan en dat is de ideale voedingsbodem voor de grote klopkever. Dat diertje boort zich letterlijk door het hout en veroorzaakt grote structurele schade. Er zijn stukken van de lambrisering volledig kapot."