Supporters van West Ham laten massaal afval achter in Gentse centrum

"Ik herinner mij ook nog de supporters van het Zweedse Djurgardens", gaat Van Braeckevelt verder. "Ook zij maakten er in oktober een boeltje van toen ze op bezoek waren in onze mooie stad. Al wil ik zeker niet alle supporters over dezelfde kam scheren."

Schepen Van Braeckevelt is bereid om dergelijke taferelen in de toekomst aan te pakken, maar benadrukt dat het geen eenvoudige opdracht is. "Het zal altijd moeilijk zijn om te vermijden dat grote groepen veel afval achterlaten. Wel bewijst het nogmaals dat we verder moeten inzetten op het gebruik van herbruikbare bekers."