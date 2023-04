Spookresort Kaapverdië laat internationaal spoor van vernieling achter: "Belastingontduiking en wanbeheer"

Hoe reageert The Resort Group?

"Pano" nam contact op met de bestuurders van The Resort Group, maar zij wilden niet ingaan op onze uitnodiging voor een interview. Het bedrijf reageert met een kort geschreven statement. The Resort Group zegt dat het "klanten probeert te informeren waar mogelijk". "Op geen enkel moment is het de intentie geweest, of is het feitelijk correct, dat The Resort Group zijn klanten heeft misleid."

"We kunnen niet verantwoordelijk worden geacht of garant staan voor uitspraken van derden die ofwel geen begrip hebben van The Resort Group, ofwel contractbreuk plegen door confidentiële informatie te delen. Wij beschouwen dat als informatie die illegaal werd verstrekt en bevestigen ook niet dat de informatie correct is."

Over het hotel White Sands zegt The Resort Group dat de bouw werd stopgezet "ten gevolge van de coronapandemie". "Dat ligt volledig buiten de controle van The Resort Group, waarvoor we niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden", klinkt het. "The Resort Group heeft de intentie om White Sands af te werken zodra dat mogelijk is."

Volgens de Kaapverdsiche overheid werd de bouw van White Sands al in 2017 stilgelegd. The Resort Group zelf publiceerde op zijn site voor het laatst een update van de bouwwerken in maart 2019, een jaar voor de start van de coronapandemie.