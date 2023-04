Trajectcontroles die in Veurne voor heel wat beroering zorgden, zijn wél wettig

De trajectcontroles in Veurne, waar al meerdere keren beroering over was, zijn wel degelijk wettig. Dat zegt het Agentschap Binnenlands Bestuur. Volgens oppositieraadslid Stijn Hommez zijn de trajectcontroles niet wettig omdat de stad samenwerkt met een privéfirma die eigenaar is van de installaties. Hij diende een klacht in.