Tram ontspoort lichtjes op Noorderlaan in Antwerpen en ramt elektriciteitspaal: kapotte bovenleiding zorgt voor veel hinder

Op de Noorderlaan in Antwerpen is De Lijn nog altijd bezig met het herstellen van de bovenleiding voor trams. Donderdagochtend is daar een tram licht ontspoord en het toestel botste tegen een elektriciteitspaal. Sindsdien is de bovenleiding stuk. De werken zorgen voor veel hinder voor het tramverkeer. Ook de rijbaan van de Noorderlaan richting Ekeren is deels afgesloten.