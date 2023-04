Nederlands parlementsgebouw deels ontruimd wegens deurstopper

"Vanwege een verdachte situatie doen we onderzoek in een pand aan het #PrinsesIrenepad in #DenHaag", meldde de politie vanmiddag. Enkele commissiezalen, de postkamer en het magazijn moesten ontruimd worden en het Team Explosieven Veiligheid (TEV) kwam ter plaatse.

Mensen konden wel nog via de bezoekersingang naar binnen en in andere commissiezalen gingen de debatten gewoon verder. In een van de ontruimde commissiezalen voerden parlementsleden een debat over de gaswinning in Groningen.