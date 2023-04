Platenlabel Universal vraagt streamingdiensten om muziek beter te beschermen tegen artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie (AI) is alom tegenwoordig. Via moderne AI-technologieën kan je teksten genereren - denk maar aan ChatGPT of Bard - maar ook beeldgeneratoren zoals Dall-E of Midjourney schieten als paddestoelen uit de grond.

De muziekwereld blijft niet achter, er bestaan al heel wat toepassingen waarbij AI-bots een volledig nummer kunnen schrijven - zowel de tekst als de melodie - en die dan laten inzingen door slimme technologie. Dat kan met een robotstem zijn, maar ook met de stem van een beroemde artiest.

David Guetta experimenteerde bijvoorbeeld al met die technologie om een nummer te maken en "te laten inzingen door Eminem".