Universiteit Antwerpen stelt armoedewandeling voor: langs voedselbedelingen en wasserettes

"In de universiteitsbuurt is ar altijd armoede geweest en die is er nu nog. Op deze wandeling koppelen de geschiedenis aan de hedendaagse problematiek", zegt Rit Van Damme van de Universitaire Stichting Armoedebestrijding. Die organiseert een wandel- en zoektocht van 5 kilometer die de armoede in de stad zichtbaar en voelbaar wil maken. Wie de zoektocht het beste weet in te vullen, maakt bovendien kans op een reischeque, een smartphone of een etentje.

"We staan nu onder de toren van de Sint-Antoniuskerk op de Antwerpse Paardenmarkt. Links van ons zien we de rijen voor de voedselbedeling die dag na dag groter worden. Achter ons ligt er het ontplofte pand dat de woonproblematiek duidelijk maakt. Het was door onderverhuring en een foute gasaansluiting dat het hier misliep", zegt Van Damme.