Verschillende Belgische coproducties in officiële selectie van Filmfestival van Cannes

De broers Dardenne, die in 2022 de speciale prijs le Prix du 75ème wonnen met "Tori en Lokita", zullen dit jaar niet met een eigen film, maar via hun productiemaatschappij Les Films Du Fleuve vertegenwoordigd zijn in de competitie op de Croisette. Die produceerde "The old oak" van de Britse regisseur Ken Loach, met wie ze in het verleden meermaals hebben samengewerkt.

De 76e editie van het Filmfestival van Cannes vindt plaats van 16 tot 27 mei. De openingsfilm is ook een coproductie van Les Films Du Fleuve, namelijk "Jeanne du Barry" van de Franse cineaste Maïwenn, die de grote terugkeer van Johnny Depp moet inluiden.