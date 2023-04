Vrouw (42) dood teruggevonden in appartement in Oostende: drie mannen aangehouden

Het overlijden van de vrouw dateert al van 4 april, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Een dag eerder had ze twee mannen leren kennen en met hen is ze naar een appartement in de Vrijhavenstraat getrokken. Een dag later vonden beide heren het levensloze lichaam op diezelfde plek terug.

De avond voordien zou er drugs gebruikt zijn. De 42-jarige vrouw zou sinds een jaar dakloos geweest zijn en banden hebben met het drugsmilieu. "We kunnen inderdaad bevestigen dat het om drugsgerelateerde feiten gaat", klinkt het bij het parket.