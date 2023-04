Hijskraan komt na 28 jaar boven water in de Waddenzee

Onder meer de Waddenvereniging en Stichting Noordzee sloegen de handen in elkaar om samen de containers op te ruimen onder de naam CleanUpXL. Er is overigens geen link met het bekende The Ocean Cleanup, een andere Nederlandse organisatie die vooral plastic uit zee wil halen.

Het project is dan wel opgericht na de ramp met de MSC Zoe, ze beperken zich niet tot dat schip. Als ze andere dingen vinden die niet in zee thuishoren, halen ze die ook boven. "We halen veel troep boven: heel veel vissersnetten, maar bijvoorbeeld ook vrachtwagenonderdelen", legt van der Hoek uit.

Het is niet zo dat ze willekeurig beginnen te vissen tot ze wat afval vinden. Ze speuren eerst de wateren af met scanners en radars om te kijken of er wat ligt. "We weten met de scans wel dat er bijvoorbeeld iets groot ligt, maar wat het precies is, is afwachten tot we het effectief bovenhalen. Het is voor ons soms ook verrassend wat we bovenhalen."