"Gamer en wapenfan die op legerbasis werkte": man die geheime Amerikaanse documenten lekte krijgt stilaan gezicht

Niet zozeer de omvang van het lek, wel de inhoud van de documenten geeft veel gewicht aan de zaak: zo kom je te weten welke landen door VS worden afgeluisterd en hoe diep de VS geïnfiltreerd is in de Russische communicatie, wie welke rol speelt in wapenleveringen aan Rusland of Oekraïne en wat nu de echte inschatting is van de VS over de krijgskansen van de strijdende landen.