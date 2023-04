Twee jonge wolven uit roedel van Hechtel-Eksel gespot in Nederland 

Het DNA van 2 van de Limburgse jonge wolven is aangetroffen bij heel wat schadegevallen in Nederland. Het gaat om 2 mannetjes uit 2021 die een tijd lang bij de roedel in Hechtel-Eksel zijn gebleven na de worp van 9 welpen in 2022. "Dat zijn jaarlingen", zegt Koen Van Muylem van het Instituut voor Bos en Natuuronderzoek (INBO). "Ze zijn iets langer dan verwacht bij de roedel gebleven, maar het was onvermijdelijk dat ze zouden vertrekken. Er kunnen nooit meerdere mannetjes in 1 roedel zitten, dit is daar een goed voorbeeld van."