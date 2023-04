Strijd tegen frauduleuze huurders levert 153 vrijgekomen sociale woningen op  

Het is in België niet toegelaten om een sociale woning te huren als je een huis, appartement of grond bezit. De Vlaamse regering sloot daarom begin 2021 een overeenkomst met private onderzoeksbureaus om na te gaan of sociale huurders een eigendom in het buitenland hebben.



724 mensen waarbij een vermoeden van fraude was, werden onderworpen aan een onderzoek. Iets minder dan helft van die huurders (339) bleek ook effectief fraude te hebben gepleegd. Hun huurcontract wordt verbroken en ze moeten de onrechtmatig verkregen sociale korting terugbetalen.