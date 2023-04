3.200 KSA-stappers bereiken hun geheime eindbestemming: de stad... Tielt! 

De eindbestemming bleek het terrein aan de Europahal in Tielt te zijn. De eerste groepen kwamen rond 10 uur aan. Daar werden ze getrakteerd op een grote slotshow. Wie moe was, kon even uitrusten in het gras. Wie nog energie had, mocht de beentjes losgooien tijdens een DJ-act. Maar voor velen is de ultieme voldoening de eindstreep halen. Want de voetjes doen na 100 kilometer stappen toch wel pijn.

"Na twee dagen stappen kreeg ik toch wel een paar blaren, dus het werd wat moeilijker. Maar hoe dichter we bij het einde kwamen, hoe meer motivatie ik had om verder te stappen", zegt Charlotte Vandeputte. Toch zijn de KSA'ers blij dat ze hebben volgehouden. "Het was toch wel een beetje afzien, vooral de laatste kilometers waren zwaar, maar we hebben doorgezet en we zijn blij dat we er toch geraakt zijn", zegt Jules Develtere.