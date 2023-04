Provincie Antwerpen ontvangt meeste toeristische subsidies in Vlaanderen

Vlaanderen kende in 2022 in totaal voor 129.329.764 euro aan subsidies voor toeristische projecten toe. Meer dan de helft van de middelen, zo'n 52 procent, ging naar projecten in de provincie Antwerpen. Limburg volgt daarna met 21,5 procent van de subsidiepot. West-Vlaanderen krijgt iets meer dan 11 procent, Vlaams-Brabant bijna 8 procent en Oost-Vlaanderen een goede 6 procent.

"De cijfers doen toch de wenkbrauwen fronsen", zegt Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V). "Van een evenwichtige verdeling tussen de provincies is absoluut geen sprake." Maar een evenwichtige verdeling is geen criterium om subsidies toe te wijzen, laat Toerisme Vlaanderen weten.

"Toerisme Vlaanderen werkt op basis van thema's, zoals 'culinair Vlaanderen' of 'Vlaanderen fietsland", legt woordvoerder Stef Gits uit. "Als de subsidieaanvraag binnen een thema past en het dossier er goed uitziet, komt het voor een jury die beslist over de verdeling."