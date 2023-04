Antwerpse politie ontdekt illegale tabak: winkel verplicht gesloten

In Deurne moet een gloednieuwe dagwinkel in de Sterckshoflei, in de buurt van het Rivierenhof, zijn deuren sluiten. De politie trof er illegale tabak en sigaretten aan zonder de verplichte takszegel. De handelaar bleek ook geen vergunning te hebben om alcohol of voedingswaren te verkopen.

De winkel was nog maar enkele weken open en kwam in het vizier van de politie na verschillende klachten over overlast. De zaak blijft gesloten tot nieuwe controles uitwijzen dat de eigenaar wel over de nodige vergunningen beschikt.